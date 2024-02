Pallamano. La Coppa Italia si gioca al Play Hall

La Coppa Italia di pallamano dà appuntamento a Riccione. Da oggi a domenica si presenteranno al Play Hall 16 squadre provenienti da 10 diverse regioni, per circa 500 persone fra atleti e addetti ai lavori. A contendersi il titolo saranno le migliori otto squadre della Serie A Gold maschile e della Serie A femminile tenendo conto delle classifiche al termine del girone di andata della regular season nei rispettivi campionati. A difendere il trofeo che si sono aggiudicati lo scorso anno saranno gli altoatesini del Brixen tra le squadre maschili e le siciliane dell’Ac Life Style Erice per le squadre femminili. Le gare delle finali di domenica saranno trasmesse in diretta dal canale Sky Sport Arena e tutte le partite saranno a disposizione in streaming sulla piattaforma Pallamano Tv.