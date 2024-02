Pallamano. La Macagi Cingoli domani in campo. Si gioca a Bolzano

Dopo la preziosa vittoria casalinga (21-20) ottenuta a spese del Trieste, la Macagi si consegna subito alla trasferta contro Bolzano (Bozen). E l’allenatore Sergio Palazzi passa dalla sintesi delle risultanze del recente successo ("Il terzo consecutivo, mai avvenuto in Serie A") alle premesse della sfida esterna in calendario per domani alle 18. "Affrontando il Trieste, abbiamo risentito – ammette Palazzi - della fatica di tre giorni prima. Comunque, è andata bene, anche se tante sono state le soluzioni al tiro non finalizzate. In sostanza, ci sono mancati i gol facili". Dopo 20’ all’inizio, Macagi a + 5, poi. "Non era pensabile – precisa Palazzi - che la partita si chiudesse dopo 20 minuti. L’affermazione è stata un’iniezione di fiducia per giocarcela come sappiamo sfidando il Bolzano". Avversario di tutto rispetto il complesso altoatesino. "Sfiorando la finale in Coppa Italia, ha confermato di essere una squadra solida, con atleti di esperienza, impegnata nella lotta per i play off". È pensabile che gli effetti della serrata serie delle gare disputate possano influire sul reciproco rendimento? "Per loro questo confronto – precisa Palazzi - è il quinto in 13 giorni, per noi il terzo in 10. Certo, un po’ di stanchezza è un fattore comune: oltre alle energie fisiche, bisogna tener conto di quelle mentali. Oltretutto la Macagi nel successivo sabato sarà ancora fuori sede: ad Appiano sulla strada del vino, si chiama così il domicilio della Sparer Eppan, altra rivale agguerrita. Quindi non torneremo subito a , resteremo in zona, la permanenza è prevista a Riva del Garda dove effettueremo la preparazione".

Gianfilippo Centanni