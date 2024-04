Pallamano. La Macagi Cingoli mette nel mirino Secchia Rubiera. Coach Palazzi: "È una partita che vale doppio»

Dopo la soddisfazione per aver centrato la qualificazione alle finali nazionali di pallamano Under 20, in calendario a Chieti dal 5 al 9 giugno, la Macagi Cingoli si restituisce, più rinfrancata, alle ansie del campionato di Serie A Gold in cui si ritrova coinvolta in zona play out. "Abbiamo ottenuto un bel risultato – ammette l’allenatore Sergio Palazzi riferendosi all’impegno della settimana scorsa - in sintonìa con le aspettative e con le nostre capacità. Questo gruppo ha iniziato tempo fa un percorso costellato di appaganti risultati: solamente l’interruzione dell’attività a causa della pandemia aveva influito sulla progressione, comunque è stato sempre in crescita e la conferma l’abbiamo avuta nella settimana scorsa a Chieti".

Conclusa la pausa per le vacanze pasquali, è ripresa la preparazione finalizzata alla prossima sfida: sabato la Macagi Cingoli sarà di scena nel Reggiano, al domicilio del Secchia Rubiera penultimo in classifica con 7 punti, 5 in meno della Palazzi Band che lo precede di due posizioni appaiata al Trieste. Dunque, una partita in cui la posta in palio vale veramente il doppio. "Come d’altronde, per la Macagi Cingoli – tiene a sottolineare Palazzi – ogni verdetto di ciascuna delle cinque le gare che restano fino al termine della regular season".

