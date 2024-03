Pallamano. "La Macagi Cingoli uscirà fuori da questo momento delicato»

"Dobbiamo tener duro, siamo in lotta e restiamo molto fiduciosi: la Macagi Cingoli – sottolinea il presidente Gastone Corti ha concrete e valide potenzialità per cavarsela, ripensando ai recenti trascorsi e ai loro effetti". Dopo sei sconfitte consecutive, la Macagi Cingoli si ritrova invischiata in zona play out. Adesso il campionato è in pausa per gli impegni della Nazionale, quindi è opportuna la riflessione di Corti sul comportamento della squadra proiettata verso un finale altamente impegnativo. "Si tratta di prepararci adeguatamente – spiega Corti – per far fronte a una serie di partite successive a un periodo particolarmente intenso e per niente proficuo. Sapevamo che la fitta serie di gare era da disputarsi contro squadre d’alta quota e in una durata assai contratta: l’unico vero rammarico è riferibile alla sconfitta casalinga contro il Pressano. C’è stata la ripetizione della gara interna col Fasano: l’avevamo già vinta, poi l’abbiamo persa. Questo verdetto ha complicato il percorso, con comprensibili conseguenze per la classifica e disagio a livello psicologico. Non si tratta di un’attenuante, bensì di una constatazione. Casomai è incoraggiante che subito dopo, ospitando il Conversano, abbiamo dimostrato, pur perdendo, un’encomiabile voglia di riscatto: non fa testo il verdetto negativo, bensì la considerazione per cui nel secondo tempo, contrariamente a quanto si è verificato nel recente passato e a parte la fase finale, i ragazzi hanno dimostrato di avere una gran voglia di riscatto, di battersi per vender cara la pelle". Ora c’è la sosta per il doppio impegno della Nazionale contro il Belgio. "Penso che lo stop sia propizio – ammette Corti – per lavorare con serenità, a beneficio del morale e a livello fisico: il momento è favorevole per ritemprarsi, ce n’è bisogno, si riprenderà rispettando il calendario che alla Macagi Cingoli assegna la trasferta a Merano, contro l’Alperia seconda in classifica".

Gianfilippo Centanni