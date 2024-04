Pallamano. La Securfox sceglie . Ancona in panchina La Securfox Ariosto annuncia l'ingaggio di coach Francesco Ancona per guidare la prima squadra fino alla fine della stagione. Arrivo oggi a Ferrara per dirigere uno staff tecnico di alto livello insieme a coach Trespidi. Con esperienza vincente nel mondo della pallamano, Ancona ha già ottenuto successi significativi nel passato.