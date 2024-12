Pallamano. La Tushe al Pala Keynes. Arriva Chiaravalle

Dopo la sconfitta patita a Conversano, la prima della stagione, la Tushe Prato torna a giocare davanti al pubblico amico in quella che sarà anche l’ultimo appuntamento agonistico dell’anno solare. Oltretutto, il match che attende la squadra allenata da Valentina Megli non sarà dei più semplici. Al Pala Keynes (fischio d’inizio questo pomeriggio alle ore 18) infatti sarà di scena la Publiesse Chiaravalle, una delle due capolista del girone che le pratesi vincendo avranno però la possibilità di riagganciare. La classifica del girone C della serie A2 è infatti la seguente Trapani e Publiesse Chiaravalle 6 punti; Tushe Prato e Conversano 4; Edilspi Mattroina e Euromed Mugello 2; Halikada Gattopardo 0. La quinta giornata d’andata ha in programma anche le sfide Edilspi Mattroina-Conversano e Trapani-Euromed Mugello, mentre riposerà la Halikada Gattopardo.

Massimiliano Martini