Hockey. L’Amatori parte male, contro Correggio il secondo ko interno

Amatori Modena 5BDL Correggio 6

AMATORI MODENA: Moncalieri, Bonettini, Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

BDL CORREGGIO: Salines, Pedroni F., Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, Pedroni F.; all.: Granell.

Arbitro: Marcolin D. (Lusiana/VI).

Note: Espulsi: Pedroni M. Menendez ed Ehimi per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Caroli al 2’10", Bozzetto (rig.) al 5’24", Tudela al 8’45" e al 15’04, De Pietri (rig.) al 15’10", Tudela al 18’45", Barbieri al 20’39"; 2° tempo Bozzetto al 2’14", Casari al 10’01", Holban al 20’46", Barbieri al 22’12".

Inizia male il 2025 dell’Amatori Modena, che nella seconda gara interna del campionato di A2, raccoglie la seconda sconfitta: che Correggio fosse avversaria scorbutica si sapeva, situazione aggravata dall’assenza per febbre di Pochettino, ma se i reggiani hanno giocato la loro partita ordinata, di contro la squadra di Farina ha pagato le settimane di sosta, che hanno tolto il ritmo gara ai gialloblù, apparsi rallentati, spesso poco incisivi in fase conclusiva. Per tutta la gara l’Amatori ha inseguito, e se la rete di Bozzetto in avvio di ripresa aveva illuso, ben presto i modenesi sono stati condannati dai propri errori, tutti regolarmente sfruttati dagli ospiti, più concreti e lucidi: i padroni di casa possono recriminare anche su una certa dose di sfortuna, con un paio di pali dell’efficace De Pietri che avrebbero potuto girare la partita, ma ancora una volta è stata la prova di Moncalieri tra i pali a tenere a galla per un po’ l’Amatori, che ora deve ricominciare a macinare gioco e punti, per centrare almeno i playoff.

Riccardo Cavazzoni