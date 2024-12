Pallamano. L’Ariosto posticipa in trasferta a Salerno

Trasferta molto insidiosa per la Securfox Ariosto, che nel posticipo di oggi con fischio d’inizio alle 16,30 sfiderà la Jomi Salerno.

Costruita per puntare decisamente in alto, la formazione campana dispone di individualità di valore assoluto per il nostro campionato, e di conseguenza rappresenta un banco di prova decisamente severo per la formazione ferrarese, che si presenterà a Salerno anche con diverse defezioni, a rendere ancora più ardua l’impresa. Molto difficile, ma non impossibile; come accadde una paio di stagioni fa, quando l’Ariosto riuscì ad espugnare Salerno, ribaltando ogni pronostico, contro un’avversaria in piena lotta per la conquista dello scudetto.

Nonostante qualche assenza per infortunio, le ferraresi affronteranno questa sfida senza alcun timore reverenziale, consapevoli che un risultato positivo cancellerebbe in un attimo le due precedenti partite in cui si è raccolto appena un punto.

La capitana dell’Ariosto Katia Soglietti conferma: "Sara una partita difficile, ma noi scenderemo in campo decise e determinate per giocarci tutte le nostre possibilità. Sappiamo che affronteremo un’avversaria decisamente forte, e in più dovremo anche scontare qualche assenza pesante, ma siamo anche consapevoli del nostro valore, e di cosa servirà per rendere la partita difficile alle avversarie".

Conquistando i due punti in palio a Salerno, l’Ariosto supererebbe in classifica Casalgrande, che ha già giocato sabato scorso, posizionandosi ad un solo punto di distacco dalla zona playoff, occupata in questo momento proprio da Salerno in compagnia di Brixen.

Classifica bugiarda, però, per le campane, in considerazione delle tre partite in meno disputate rispetto alle rivali.