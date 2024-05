Pallamano. L’Ariosto saluta il coach dopo la promozione

La società Securfox Ariosto Pallamano, appena promossa in serie A1, comunica che, terminata la stagione 2023/24, non sarà esteso l’accordo con il tecnico Francesco Ancona.

La proprietà ringrazia coach Ancona per la professionalità e per la straordinaria capacità di approdare a Ferrara a stagione inoltrata, conferendo fiducia e nuova linfa ad un gruppo poi resosi protagonista della promozione nella massima serie. A Francesco vanno sinceri auguri per un vincente e soddisfacente prosieguo di carriera. Sul fronte giovanili, dal 29 maggio al 2 giugno Ferrara sarà rappresentata alle finali nazionali under 17 femminile, organizzate fra Chieti, Pescara e Città Sant’Angelo. Un’occasione storica per la società e altrettanto importante per un gruppo di lavoro capace di qualificarsi grazie alla wild card resa possibile dal secondo posto nel girone.