Pallamano. L’Ariosto sbanca Bressanone e mette quasi al sicuro la salvezza

Gran colpo dell’Ariosto, che espugna con merito Bressanone per 28-35, al termine di una prestazione convincente sotto ogni punto di vista. Capitan Soglietti e compagne ribaltano il pronostico tornando dall’Alto Adige con un bottino di straordinaria importanza. Senza nessun timore reverenziale le ragazze dell’Ariosto, scendono in campo con la giusta determinazione, dominando per lunghi tratti un match, che le ha viste costantemente in vantaggio, contro un Brixen, sempre in affanno nel tentativo vano di provare a ricucire il punteggio.

Personalità, difesa arcigna e concretezza in fase conclusiva, sono stati gli ingredienti della partita quasi perfetta, se si eccettuano forse le eccessive palle perse in fase di costruzione della manovra offensiva, soprattutto nella parte iniziale della gara. Difficile, però trovare negatività quando si torna con i due punti in palio da un campo tradizionalmente molto ostico. Vittoria che oltre ad impreziosire la classifica, infonde consapevolezza delle proprie qualità alla formazione ferrarese.

Il tandem straniero composto da Gorbatsjova e Gandulfo, ha ancora una volta dimostrato il proprio valore, con nove reti a testa, e tanta leadership nei momenti decisivi della sfida. La centrale estone soprattutto nel primo tempo, oltre ad una regia lucida ha trovato con continuità lo specchio della porta, risultando a tratti immarcabile per la difesa avversaria. L’argentina invece ha carburato più lentamente, emergendo come protagonista assoluta nella ripresa, colpendo con continuità in fase offensiva mettendo a segno ogni pallone scagliato verso la porta avversaria.

Concrete e decisive le due ali Chiara Ferrara e Soglietti decisive ogni volta che venivano cercate in contropiede. Menzione particolare per la prestazione altamente positiva del portiere Artigas Pizzo, capace con le sue prodezze di scavare il primo solco nella partita nel primo tempo, sbarrando ripetutamente la strada alle folate offensive della formazione avversaria.

Con i due punti conquistati in Alto Adige, l’Ariosto si avvicina ad un solo punto dal gruppetto che insegue la zona playoff, ma soprattutto compie un passo probabilmente decisivo in chiave salvezza, allontanando di ben sette punti la zona pericolosa della classifica; posizione occupata in questo momento da Leno.