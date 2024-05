Pallamano. L’istituto cingolano Mestica sul terzo gradino del podio ai tricolori studenteschi

A Palermo, nella fase nazionale per regioni delle Competizioni sportive scolastiche, la formazione maschile di pallamano dell’Istituto comprensivo "Enrico Mestica" di Cingoli ha rappresentato le Marche conquistando il terzo posto assoluto e quindi la medaglia di bronzo. Guidata dalla professoressa Giusy Cristofaro che ha avuto da remoto i preziosi suggerimenti tecnico-tattici da Emanuele D’Agostino, terzino-centrale della Macagi Cingoli, la rappresentativa cingolana composta dai ragazzi in attività nella Polisportiva, ha perso solamente una partita delle otto disputate. Quindi tra le venti regioni in gara, le Marche hanno concluso la competizione sul terzo gradino dei podio, grazie alle prestazioni della compagine formata da Matteo Ricci, Tommaso Marinelli, Diego Pesaresi, Leonardo Banchetti, Federico Massei, Ludovico Giulioni, Matteo Pallotta, Leonardo Gagliardini.

Questi ragazzi hanno anche dimostrato quanto la pallamano sia radicata nella città maceratese che vanta pure una squadra nel masismo campionato. Gli sforzi della società cingolana sono orientati da tempo anche all’attenta cura del settore giovanile che costituisce il prezioso serbatoio da cui attingere anche per la formazione maggiore e ciò dà continuità al progetto e rappresenta una scelta molto positiva sotto ogni punto di vista.

Gianfilippo Centanni