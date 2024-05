Pallamano. Macagi Cingoli a Sassari. Prova per le gare di playout

Visto e considerato che per la classifica tutto è deciso, potrebbero considerarsi inutili la trasferta e la partita che la Macagi Cingoli, poi attesa dai playout, disputerà oggi alle 19 a Sassari contro la Raimond Ego matematicamente salva? "No, l’impegno – precisa l’allenatore Sergio Palazzi – non è vano: al di là dell’obbligo imposto dal calendario per l’ultima giornata della stagione regolare, per l’immediato futuro è opportuno giocare affrontando un avversario competitivo, con l’intento di batterlo, per verificare quanto e quello che dovremo fare nella supplementare fase dei playout. Giocare comportandosi bene è il nostro intento, non si tratta di certo di una gita di piacere. In pratica, la gara costituisce l’ultima verifica prima di effettuare la fase in cui vogliamo acquisire la certezza di restare in Serie A Gold". Parole chiare per una sfida che va sostenuta senza distrazioni. Per quanto riguarda la disponibilità dell’organico, il terzino-centrale Emanuele D’Agostino ha quasi smaltito il dolore che lo affliggeva al gomito sinistro, c’è l’ala destra e vice capitano Filippo Mangoni non al meglio della condizione fisica: un fastidio alla schiena rende incerto il suo pieno recupero, è rimasto a riposo affidandosi all’intervento praticato dal massofisioterapista Matteo Nuccelli.

Gianfilippo Centanni