Pallamano. Macagi Cingoli alla sesta sconfitta consecutiva. Palazzi: "Conversano ha sfruttato la panchina lunga»

Nel contesto della sconfitta contro il Conversano, la sesta battuta d’arresto consecutiva della Macagi Cingoli, spicca una constatazione riferita agli impegni dei recuperi che hanno preceduto la sfida: dall’inizio del campionato gli esecutori della Palazzi Band sono sempre gli stessi, mentre il Conversano sabato scorso ha schierato inizialmente una formazione quasi per la metà variata rispetto a quella di tre giorni prima. "La differenza tra noi – riflette l’allenatore Sergio Palazzi – è risaltata nella freschezza non al meglio in chi è subentrato, mentre nel Conversano, panchina lunga, si è evidenziato l’apporto delle sostituzioni. Conseguente la differenza delle prestazioni, per esempio al tiro. E col Conversano non era possibile sbagliare: avevamo un piano-partita che non siamo riusciti a realizzare". Un altro rilievo si è rivelato importante e quasi determinante. "Ci è mancata la continuità – ammette Palazzi – nell’attenzione ai dettagli: questo è un problema ricorrente, di cui io per primo mi sento responsabile, quindi bisogna tenerlo in debito conto e impegnarsi per risolverlo, per ripartire al meglio". Dovrebbe ritenersi propizia la sosta: campionato fermo sabato per il doppio confronto della Nazionale che affronterà il Belgio per il secondo turno di qualificazione al Mondiale 2025. "Sinceramente – precisa Palazzi – in questi momenti ho voglia di restare in competizione evitando ogni pausa. Però lo stop adesso permette di effettuare la preparazione con calma".

Gianfilippo Centanni