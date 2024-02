Pallamano, Macagi Cingoli. Un pessimo mercoledì

L’attuale momento controverso della Macagi Cingoli ha due connotazioni: agonistica e regolamentare. La prima è riferita alla sconfitta (37-29) dell’altro ieri contro il Bozen e alla seconda trasferta di domani alle 19 in casa dello Sparer Eppan domiciliato nel Bolzanese. Il secondo rilievo riguarda la decisione del giudice sportivo nazionale, che ha disposto la ripetizione della gara accogliendo il ricorso presentato dal Fasano battuto 25-24 al PalaQuaresima nove giorni fa. Andiamo per ordine. "Tutte le partite si debbono vincere e si possono perdere – riflette coach Sergio Palazzi – quindi le sconfitte vanno accettate, ma non il modo in cui è maturata questa, che poteva starci, contro il Bozen: dopo l’approccio negativo siamo rimasti sostanzialmente passivi, non applicando quanto previsto". Potrebbe aver influito anche il verdetto del giudice sportivo. "Certo, sul morale – ammette Palazzi – simili decisioni hanno un peso, la notizia ci è arrivata poco prima dell’inizio, provocando un comprensibile turbamento. Ma occorre trasformare il malumore in forza reattiva". Ce ne vorrà, sfidando lo Sparer Eppan. "Ci attende una gara importante – sottolinea Palazzi – da vincere per dimenticare il Bozen e il verdetto del giudice sportivo".

Commenta la ripetizione di Macagi Cingoli-Fasano il decano dei dirigenti Mirco Mazzieri: "Avendo arbitri e commissario ammesso l’errore tecnico – dice –, in occasione della convalida poi dell’annullamento del rigore al Fasano, “che, ha rilevato il giudice sportivo, ha influito sul regolare svolgimento della gara“, è vano presentare un controricorso. Ma ho fatto rimostranze al presidente del settore arbitrale e al designatore, affinché in occasione di gare rilevanti per la Macagi Cingoli, la direzione sia affidata a coppie esperte, per evitare situazioni quanto meno sconcertanti".

Gianfilippo Centanni