Pallamano maschile. Giara batte Bologna. Oggi il match clou

La Giara Assicurazioni Ferrara vola in finale, oggi in campo per sognare la serie A. Si tratta del verdetto conclusivo della prima giornata di semifinali giocata ieri pomeriggio. Un Pala Boschetto gremito di tifosi giunti per sostenere la formazione di casa ed assistere alle ‘final four’ regionali di pallamano serie B per la promozione in serie A bronze. Il programma di giornata è iniziato con la prima semifinale, in campo i padroni di casa contro Bologna. Nella prima frazione di gioco le due formazioni si sono affrontate con un susseguirsi di reti, la formazione ferrarese si mantiene in vantaggio per quasi tutto il tempo, ma nel finale gli ospiti reagiscono e non mollano. Si va al riposo con un parziale sul 12-12. Il pubblico ferrarese si fa sentire per sostenere la Giara, nel secondo tempo prosegue l’equilibrio tra le due formazioni, a 10 minuti dal termine sono sul 21-21, poi l’allungo dei padroni di casa sul 25-22 a poco più di quattro minuti dal termine. La Giara insiste ed allunga sulla formazione felsinea che non riesce a recuperare lo svantaggio, la partita si chiude sul punteggio finale di 27-26, con festa dei giocatori estensi, che devono ringraziare anche il proprio portiere per le molte parate decisive. A seguire si è tenuta la seconda semifinale tra Parma Pallamano e US Carpine. Il programma di oggi vede la disputa delle due finali per il 3° e 4° posto (formazioni sconfitte alle semifinali) alle 16, mentre la finalissima si terrà alle 18.30 con la Giara che si giocherà la promozione.

Mario Tosatti