Pallamano maschile. Sfuma il sogno per l’HC Giara. I ferraresi sconfitti dal Parma

Sfuma il sogno serie A per HC Giara assicurazioni Ferrara. Una finale del campionato regionale di pallamano serie B, che ha visto il tutto esaurito al Pala Boschetto, partita che ha decretato la promozione in serie A bronze di Parma. Il programma di giornata è iniziato con la prima finale del 3° e 4° posto tra 1985 Pallamano Bologna e US Carpine. L’attesa poi era tutta per la finalissima che ha visto di fronte i padroni di casa HC Giara assicurazioni contro Parma Pallamano. I ferraresi nella semifinale di sabato avevano superato il 1985 Pallamano Bologna con il punteggio finale di 27-26.

Nella prima frazione di gioco HC Giara assicurazioni Ferrara fatica contro la formazione di Parma che rimane in vantaggio, al 22’ ospiti avanti 12-8. In pochi minuti dal termine, però, reazione e recupero dei ferraresi che si avvicinano a Parma. Ad un minuto dall’intervallo il punteggio è 15-14 per gli ospiti. Questi ultimi a pochi secondi della fine del primo tempo segnano nuovamente. Le due formazioni vanno negli spogliatoi con il vantaggio della formazione ospite sul 16-14.

Nella ripresa la partita inizia con un botta e risposta, ma i parmensi ben presto allungano fino al 21-16. I padroni di casa non riescono a reagire e il Parma punisce portandosi sul 23-17 dopo sette minuti di gioco. Una situazione tutta in salita per la Giara, che non riesce a recuperare. A metà della ripresa il punteggio vede ancora avanti Parma 25-22 con un parziale recupero estense, ma la Giara spreca un penalty e non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. Dopo venti minuti di gioco punteggio sul 28-23. I padroni di casa reagiscono e si accende la partita, ma non basta: finisce 32-30 con la vittoria di Parma Pallamano, che festeggia così la promozione.

Mario Tosatti