Pallamano: Massa Marittima s’inchina. Carrarese, colpaccio contro la seconda della classe

CARRARESE

35

MASSA MARITTIMA

24

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Pelli F. 4, Lorenzini, Pallano 1, Pelli G. 5, Mazzanti 9, Perotto 6, Galano 3, Meoni, De Giorgi, Bugliani, Vanello, Benedetti, Musetti, Gini 2, Benmansour 5. All. Vezzoni.

MASSA MARITTIMA: Chesi, Cecchieri 5, Tasselli 1, Cuccia, Qasja, Righi A. 6, Gai 8, Righi L., Franchi, Sartori 2, Toninelli 1, Tonelli, Bargelli 1, Ovi. All. Sartori.

Arbitri: Sclano e Ganucci.

Note: primo tempo 17-15. Tiri di rigore: Carrara 3/3, Massa Marittima 2/6.

CARRARA – Torna al successo la Pallamano Carrarese (non vinceva dal 4 febbraio) e lo fa a spese del Massa Marittima, secondo della classe, nella gara valida per l’anticipo infrasettimanale della quinta di ritorno del campionato regionale di serie B, giocata al palazzetto di Avenza. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso comunque sul +2, i carraresi si sono scatenati nella ripresa e con un parziale di 18-9 hanno chiuso con 11 reti di scarto. Top scorer del match Stefano Mazzanti (nella foto) con 9 reti: è quarto nella classifica dei marcatori del torneo con 53 centri personali. Prossimo impegno per i gialloazzurri il 3 aprile, ancora in casa, contro il Montecarlo.

Classifica: Grosseto 16; Massa Marittima 12; Medicea Poggio Caiano 11; Mugello Borgo San Lorenzo 10; Carrarese 9; Montecarlo Lucca 6; Tavarnelle 4.

ma.mu.