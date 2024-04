PALLAMANO. Medicea Handball: serie B, under 17 e under 15 protagoniste in tre final four

Medicea Handball sugli scudi in questo finale di stagione, che vede la società di Poggio a Caiano protagonista in ben tre Final Four regionali. Un traguardo prestigioso quello raggiunto dalle squadre maschili che partecipano ai campionati di serie B, Under 17 e Under 15 ma che in almeno due casi i poggesi sperano di migliorare ulteriormente, coronando l’annata con la conquista di qualche titolo toscano e la promozione nel nazionale, come nel caso della formazione seniores. Non è andata bene, però, intanto alla squadra Under 17, che ha perso la semifinale con Tavarnelle 22-28 e domani a Massa Marittima (alle ore 16) disputerà la finale per il terzo posto contro Grosseto. Il titolo toscano se lo giocheranno i padroni di casa dell’Olimpic contro, appunto, Tavarnelle. Sabato 4 maggio invece scenderà in campo a Grosseto la formazione di serie B, che disputerà la semifinale proprio contro i padroni di casa che hanno chiuso la regular season al primo posto, mentre nell’altra si affronteranno Olimpic Massa Marittima e Mugello. Le finali andranno in scena sabato 11 maggio sempre a Grosseto. Infine, domenica 19 maggio inizierà la Final Four dell’Under 15, organizzata dalla stessa Medicea Handball in collaborazione con la Pallamano Prato al Pala Keynes, e di cui le finali saranno disputate domenica 26 maggio.

M. M.