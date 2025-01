Pallamano. Momento esaltante per l’Ariosto. Al tappeto anche il Leno di Britos

Missione compiuta. L’Ariosto supera con merito Leno 27-22, in virtù di un secondo tempo in cui la maggiore qualità dei singoli della formazione ferrarese ha decisamente preso il sopravvento rispetto all’avversario.

Leno, guidato in panchina dall’ex di lungo corso Carlos Britos, ha giocato alla pari con le padroni di casa, un primo tempo moto combattuto, con il punteggio sempre in equilibrio, facendo leva su un portiere - la bielorussa Trayan - capace di tenere in partita le ospiti con una serie di interventi di altissimo livello, salvando la propria porta ripetutamente dalla capitolazione.

Poi nella ripresa, la maggiore levatura complessiva dell’Ariosto è decisamente emersa, potendo contare anche sui recenti innesti di Rios e Visentin, che hanno reso più ampio anche numericamente il roster della Securfox.

Polina Gorbatsjova ha decisamente preso per mano l’Ariosto fin dai primi minuti di gara, con una regia lucida, capace di coinvolgere tutti terminali offensivi ferraresi, ma soprattutto trovando la rete personalmente con continuità risultando alla fine miglior marcatore della partita.

Accanto alla centrale estone, è emersa ancora una volta la qualità e la straordinaria efficacia offensiva di Macarena Gandulfo, che con sette reti personali si è confermata al comando della classifica marcatori del campionato.

Ma l’argentina non è solamente giocatrice molto prolifica in attacco, considerando come riesca ad abbinare alle indubbie capacità realizzative, anche una elevatissima propensione difensiva, capace di rendere in salita ogni attacco avversario.

La vittoria con Leno impreziosisce ulteriormente una classifica già positiva, prossimo turno in casa della capolista Erice.