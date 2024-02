PALLAMANO: ore 19, a imola arriva san lazzaro per un duello cruciale. La sfida Romagna-Tecnocem 85 vale come uno spareggio in alta quota Oggi alle 19 si gioca il derby tra Romagna e Tecnocem 85 San Lazzaro, una partita cruciale per il secondo posto. San Lazzaro ha giocatori di alto livello, ma Romagna ha disputato un campionato quasi perfetto. La classifica attuale non preoccupa il presidente Jelich, che punta ai playoff per la promozione.