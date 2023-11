Pallamano. Palazzi: "La Macagi Cingoli deve stare attenta in difesa»

Ospitando il Secchia Rubiera e terminato il primo tempo conducendo 21-13, la Macagi Cingoli al 5’ della ripresa era addirittura +10. E allora come mai al 26’ si è trovata sul 27-27? "Volendo dare una versione ottimistica tipo battuta, la Macagi Cingoli – risponde l’allenatore Sergio Palazzi – non ha voluto far annoiare il pubblico con una prosecuzione monocorde. Ma una razionale spiegazione c’è: abbiamo un problema di gestione del parziale positivo: questa situazione si è verificata quando abbiamo affrontato il Conversano e poi contro l’Eppan. Dobbiamo riflettere su quanto avvenuto, ovviando alle difficoltà che, tra emozioni e tensione, si presentano in simili circostanze divenute negative da favorevoli". Potrebbe essere anche una questione di maturità collettiva. "Certo, siamo una squadra giovane, però – rileva Palazzi – deve fare tesoro delle varie esperienze: come siamo in grado di avere a nostro tornaconto i parziali, così dobbiamo essere in grado di capire che, qualora in attacco qualcosa non funzionasse, va mantenuta l’intensità difensiva. Bisogna essere più disciplinati. E a questo dettaglio dedicheremo più attenzione nella preparazione settimanale". In sostanza, dell’A Gold la Macagi Cingoli è un po’ la Penelope che tesseva di giorno e disfaceva nottetempo. "Abbiamo dimostrato ampiamente – conclude Palazzi – di essere in grado di creare grandi vantaggi che non vanno più sperperati".

Gianfilippo Centanni