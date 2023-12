Pallamano. Palazzi: "La Macagi Cingoli ha pagato gli errori al tiro contro Siracusa»

Dall’illusione alla delusione per un paio di volte, durante la ripresa e nel giro di 2 minuti: Macagi Cingoli-Teamnetwork Albatro Siracusa 30-31 dal 19’ al 21, poi 32-33 dal 23’ al 25’. Dopo essere stata sotto di sette gol, sembrava che i cingolani riuscissero a recuperare la partita e sono stati lì per farcela. "Purtroppo – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – non abbiamo segnato abbastanza. La differenza tra noi e gli avversari è sintetizzabile nella concretezza risolutiva: noi abbiamo commesso tanti errori al tiro e gli sbagli li abbiamo pagati troppo cari, essendo stati costretti a intensificare gli sforzi tesi alla rimonta per una quarantina dei sessanta minuti della gara".

Battere Siracusa avrebbe dato corpo alle speranze di qualificarsi per la finale di Coppa Italia. "Adesso con il Siracusa – precisa Palazzi – siamo a pari punti. Al termine del girone di andata mancano due giornate e, stando al calendario, risulta evidente che per il Siracusa le sfide sono potenzialmente più agevoli: riceverà il Carpi e affronterà in trasferta il Secchia Rubiera. Noi sabato siamo attesi dal Cassano Magnago, quindi avremo in casa la Raimond Ego Sassari. In sostanza, vista la classifica, il Siracusa se la vedrà con avversarie attualmente in zona playout, mentre a noi toccano due rivali ora da playoff. Però in questo momento non è il caso di affidarsi ai pronostici: facciamo invece affidamento sulle nostre forze né il campionato finisce con la Coppa Italia. Certo, resta il dispiacere per non aver ottenuto un risultato positivo, comunque rimane incoraggiante la constatazione per cui, pur perdendo, abbiamo concluso con 35 gol all’attivo".

Gianfilippo Centanni