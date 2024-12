Pallamano. Palazzi: "La Macagi meritava il pareggio contro Fasano»

Avrebbe meritato almeno il pareggio casalingo la Macagi Cingoli battuta 31-32 dal Fasano sullo slancio di una prestazione volitiva e gagliarda. "Se la confrontiamo con quella fornita il sabato precedente contro il Bozen, sicuramente la prova della Macagi Cingoli – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – è stata apprezzabile. Quindi il dispiacere è intuibile, ma lo compensano i diversi segnali positivi emersi dalla gara". Uno è senz’altro il rientro di Louay Maklouf. "Il suo apporto ci ha fatto avere quel qualcosa in più al tiro che costituisce un valore prezioso: i dieci gol da lui realizzati sono stati ad alto coefficiente di difficoltà, tenendo conto che, i rigori a bersaglio nel contesto del bottino Maklouf li ha segnati a Leban, considerato il miglior portiere del campionato per l’alta percentuale di parate sui tiri dai sette metri". A proposito di rigori, uno lo ha parato Sebastiano Coppola (nella foto) al 28’ del secondo tempo, quando la Macagi stava producendo il massimo impegno passando dal 28-30 al 29-30. "Coppola – rileva Palazzi - sta dimostrando che su di lui, arrivato ultimamente e già ben integrato, possiamo fare il miglior affidamento". Iniziato il girone di ritorno, restano due partite prima della lunga sosta fino all’8 febbraio. "La prossima sfida si prospetta molto stimolante, per noi e il pubblico: la disputeremo in casa affrontando il Cassano capolista a pari merito col Conversano".

Gianfilippo Centanni