PALLAMANO. Pallamano Prato, l’ultima è con i siciliani

Ultima partita casalinga della stagione per la Pallamano Prato. Al Pala Kobilica oggi (inizio alle 15) la squadra allenata da Massimo Di Vita saluterà il pubblico amico affrontando i siciliani del Team Mascalucia, guidati dall’ex giocatore dell’Ambra Poggio a Caiano ed ex tecnico della stessa Pallamano Prato, Massimo Randis. La gara non ha più niente da dire, perché entrambe le formazioni sono ormai fuori dalla lotta promozione. L’obiettivo dei padroni di casa è però quello di congedarsi con una vittoria che permetterebbe loro di provare a lasciare in questo finale di stagione l’ultima scomoda posizione. Dopo la seconda giornata di ritorno, disputata prima della sosta quindici giorni fa, la classifica della poule promozione della serie A Bronze è la seguente: Bologna United 12 punti; Belluno e San Vito Marano 11; Team Mascalucia 6; Monteprandone 5; Pallamano Prato 3. Oggi, per la terza di ritorno, si disputeranno anche Monteprandone-Belluno e Bologna United-San Vito Marano. La poule promozione si chiuderà nel prossimo weekend, con la Pallamano Prato impegnata a Belluno.

Massimiliano Martini