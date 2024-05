Pallamano, playout serie A Gold contro Secchia Rubiera. Oggi la Macagi Cingoli deve solo vincere

"Importante? Direi fondamentale". Il presidente Massimiliano Giulioni (foto) sulla partita che la Macagi Cingoli disputerà alle 19 di oggi ospitando, per gara-2 dei play out, il Secchia Rubiera vittorioso 33-31 sabato scorso. Presidente da una quindicina di giorni, lusinghieri trascorsi agonistici nella pallamano locale, Giulioni avrebbe voluto siglare l’inizio del suo mandato con la vittoria della Macagi pochi giorni fa. "Sono sincero: visto – ammette – che in campionato lo avevamo battuto per due volte, era di nostro gradimento giocarci con Secchia Rubiera la permanenza in A Gold. Ci teniamo tantissimo a garantircela, tant’è che per il pubblico abbiamo previsto l’ingresso gratuito, sperando che il sostegno sia uno stimolo in più per il nostro successo. La squadra merita credito, nella preparazione i ragazzi hanno dimostrato un’intensità giusta, sono sereni e consapevoli di dover ripagare la fiducia che abbiamo in loro".

Per superare l’ostacolo Secchia Rubiera non si dovranno ripetere gli errori che hanno influito sulla balorda sconfitta esterna e coach Sergio Palazzi evidenzia le distonìe che hanno favorito l’affermazione della truppa emiliana: "Intanto – dice il tecnico – credo che il Secchia Rubiera abbia effettuato la miglior prestazione stagionale, mentre noi abbiamo evidenziato magagne in difesa nel primo tempo e poi attraversato negativi momenti in attacco negli ultimi decisivi minuti. Comunque abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà gli avversari: loro sono potenzialmente insidiosi, ci affronteranno con un atteggiamento diverso rispetto all’impegno precedente. Noi abbiamo lavorato sugli adattamenti, quindi sono consapevolmente fiducioso nel riscatto della Macagi Cingoli".

Gianfilippo Centanni