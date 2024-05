Pallamano, playout serie A Gold contro Secchia Rubiera. Successo di Cingoli. Domani la “bella“

MACAGI

30

SECCHIA RUBIERA

24

MACAGI : Albanesi, Santamarianova, Mihail, D’Agostino, Ciattaglia 4, Shehabeldin 7, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 1, Bordoni, Latini, Strappini 2, D’Benedetto 3, Rossetti 1, Compagnucci, Codina Vivanco 11. All.: Palazzi.

SECCHIA RUBIERA: Voliuvach, Meletti, Bartoli D., Benci, Bortolotti, Oleari 2, Kasa 7,Bartoli R., Boerlegui 2, Giovanardi 2, De La Santa 2, Bonassi 1, Strada 6, Canelli, Boni 1, Ceccarini 1, Baschieri. All.: Ferroni.

Arbitri: Riello di Vicenza e Panetta di Genova; commissario: Nasca.

Domani è un altro giorno per la Macagi Cingoli. Vinta gara-2 battendo 30-24 il Secchia Rubiera vincitore della prima sfida casalinga sabato scorso, la Palazzi Band si consegna al terzo confronto decisivo per la permanenza in A Gold. La Macagi merita il successo ipotecato conducendo sempre in vantaggio la partita per metà caratterizzata da un’esasperata e reciproca grintosità difensiva: appena 8 gol (6-2) fino al 15’, con il portiere Francesco Albanesi protagonista di tre interventi determinanti in 9’ e di una prova maiuscola. Gli assalti s’infrangono sulle scogliere di contenimento, col Rubiera (in evidenza tra i pali Voliuvach) insidioso e la Macagi Cingoli che, gradualmente autoritaria, va al riposo sul 12-8 da cui si proietta verso il successo: 15-11 al 6’, poi dall’8’ al 15’ la sequenza (23-14) che stordisce il Rubiera furente ma imbrigliato, nel contesto della maggiore produttività risolutiva più concreta in chiave locale. Quindi nella successiva frazione parziale si evidenzia la vera Macagi Cingoli: disinvolta nella tessitura manovriera, concreta sottorete, capace di vanificare le residue velleità avversarie: 25-17 al 19’, 25-18 al 20’, 25-19 al 21’. Successivamente lo scarto viene preservato in una cifra rassicurante all’attivo della Macagi Cingoli che vince la partita.

Gianfilippo Centanni