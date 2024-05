Pallamano: playout Serie A Gold. Vikings, esordio ok: Cingoli sconfitta. Ma è solo il primo passo: giovedì gara 2

VIKINGS RUBIERA

33

MACAGI CINGOLI

31

VIKINGS RUBIERA: Bartoli D., Benci, Bortolotti, Oleari 1, Kasa 11, Bartoli R. 2, Beorlegui 8, Meletti, Giovanardi 2, De La Santa 2, Strada 6, Bonassi, Voliuvach, Canelli, Boni, Ceccarini 1. All. Morelli/Baschieri

MACAGI CINGOLI: D’Agostino, Ciattaglia 3, Mohamed 5, Mangoni 3, Somogyi 4, Mihail, Bordoni, Latini, Strappini, D’Benedetto 5, Rossetti, Santamarianova, Compagnucci, Gigli, Albanesi, Codina 11. All. Evangelisti.

Arbitri: Fornasier e Schiavone. Note: primo tempo 19/12. Sette metri Vikings 6/6, Cingoli 3/4. Minuti di esclusione Vikings 9, Cingoli 5.

Esordio ok nei playout per i Vikings Rubiera. In un PalaBursi "caliente" i rosso-blu superano 33-31 la Macagi Cingoli e conquistano l’1-0 nella serie che vale il mantenimento della Serie A Gold, preparandosi ora a far visita ai maceratesi in gara-2 (giovedì sera) e nell’eventuale gara-3. La contesa si gioca sui binari dell’equilibrio nella prima metà del primo tempo, poi i padroni di casa si fanno preferire per concretezza e gioco veloce, andando alla pausa con 7 lunghezze di vantaggio, sfruttando al meglio il calo fisiologico dei temibili terminali avversari, Mohamed e Codina. Nella ripresa, però, i Vikings fanno l’errore di provare a gestire e Cingoli si riavvicina, arrivando tuttavia al massimo a -3, per poi trovare il 33-31 a partita ormai conclusa.

"Siamo stati bravi a gestire un finale nervoso, ora servirà qualcosa in più per espugnare il campo avversario" spiega il tecnico rubierese Morelli.

Foto: Elio Strada