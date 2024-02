Pallamano. Prato, un anticipo fortunato a Follonica

Terzo successo consecutivo per la Pallamano Prato, che sta attraversando un ottimo momento. Ed il successo ottenuto sul campo del Follonica nell’anticipo della terza giornata di ritorno, è anche prezioso per la classifica, perché la squadra allenata da Massimo Di Vita sale al secondo posto, raggiungendo proprio gli avversari sconfitti nel derby. Liccese e compagni si sono imposti per 25-21 al termine di una partita tirata. IL tabellino dei pratesi: Messeri Gi., Liccese 7, Francalanci, Scrivo, Panzani, Balò 3, Ciabatti, Stocker, Jelassi 4, Colò, Pozzi 4, Messeri Ga., Fratini Al. 5, Nieri, Mocellin 2, Dentico. Da segnalare l’espulsione di Francalanci al 29’19’’ del primo tempo. La classifica del girone B serie A Bronze: Bologna United 16 punti; Modena e Starfish Follonica e Pallamano Prato 12; Tavarnelle e Modula Casalgrande 7; Marconi Jumpers Castelnovo Sotto e Derthona 4. La terza giornata di ritorno prevede Modena-Bologna United, Marconi Jumpers-Tavarnelle,

Derthona-Casalgrande.

Massimiliano Martini