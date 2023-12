Pallamano. Romagna, Youth League. Due successi e un pari

La Pallamano Romagna è stata impegnata nel girone B della Youth League,

il campionato nazionale under 20. Inserito nel gruppo insieme alle formazioni di Cologne, Malo e Brixen la formazione allenata dall’eterno Domenico Tassinari ha esordito con i veneti vincendo nettamente con il punteggio di 28-16. Nel secondo incontro gli arancioblù si sono poi imposti per 20-15. Ma il match clou è risultato quello contro gli alto-atesini terminato in pareggio 28-28, dopo una sfida avvincente.

Il migliore marcatore è stato Mirco Rinaldo, autore di otto segnature. Appuntamento a fine marzo, nel weekend di Pasqua 2024 a Cologne, in provincia di Brescia per la seconda fase eliminatoria in cui ogni squadra conserverà i punti in classifica conquistati nella prima tappa, sfidando solo le squadre del Gruppo Uno (girone A e girone B) non incontrate nella prima fase della manifestazione.

m.m.