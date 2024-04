Pallamano. Securfox a segno

Una vittoria bella quanto importante, permette alla Securfox di ipotecare la seconda piazza e i play off promozione che mettono in palio il pass per la prossima Serie A1, superando Malo 26-22. Nel primo match sotto la guida di coach Ciccio Ancona, la Securfox schiera fra i pali l’estremo difensore Michela Zanotto. Un acquisto prezioso, per lei si tratta di un ritorno, che permette di sopperire all’infortunio di Gabriela Vitale in questo infuocato finale di stagione.

La Securfox, pur sentendo il peso della posta in palio, non sbaglia l’approccio e inizia al match attenta in difesa e mordace in fase attiva. La fisicità di Buhna e Marrochi obbliga le ospiti a una 6-0 schiacciata che apre spazi per il braccio di Visentin. Al 13’ Ferrara guida 6-4. Nonostante gli errori in attacco, Malo ha il merito di rimanere attaccata al match e abbassare i ritmi di gioco, chiudendo a sole tre lunghezze di distanza all’intervallo (14-11). Nei primi 15’ della ripresa la gara prosegue col medesimo canovaccio del primo tempo: Ferrara tenta l’allungo decisivo, Malo resiste e mantiene congelate le distanze. Uno sforzo mentale e fisico che, nell’ultimo quarto di gara le venete pagano a caro prezzo. La Securfox al 23’ della ripresa trova il break decisivo e si impone.