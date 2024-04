Pallamano. Securfox con Malo

La Securfox Ariosto in campo nella super sfida della penultima giornata di regular season del girone B in programma al “Pala Boschetto”, oggi alle 17, con in palio un solo pass per i play off promozione in programma dal prossimo 15 al 19 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Chieti. Per l’ultima gara della stagione fra le mura amiche, il neo capo allenatore Francesco Ancona (nella foto) non potrà disporre dell’estremo difensore Gabriela Vitale, la cui stagione si è conclusa anzitempo per infortunio. In casa Ariosto, senza Vitale alla Securfox servono due vittorie per blindare il secondo posto alle spalle di Leno, già certa del primato. Sosta “balsamica” per capitan Soglietti e compagne, che hanno potuto recuperare dagli acciacchi, importanti energie e assimilare quanti più concetti dal nuovo staff tecnico. In casa Malo, decisamente la squadra più “cresciuta” e maturata del girone di ritorno (6V; 1S), si arriva al “Pala Boschetto” reduci dalla sconfitta interna 23-24 contro la capolista Leno. La squadra di coach Pugliese vanta la miglior difesa del campionato con 357 reti al passivo (22.5/gara)

Queste le parole del tecnico Ancona: "Quella di Ferrara è stata una chiamata inaspettata, in un momento della stagione molto delicato che ci pone nella condizione di giocarci tutto in una sola e prima partita, decisiva per l’accesso ai play off. Avvalendomi della grande esperienza di coach Trespidi, stiamo lavorando sulla tenuta atletica, cercando di ridare brillantezza a questa squadra allestita con il chiaro intento di tornare quanto prima in A1. La gara di oggi è decisiva ed esiste un solo risultato. Incontreremo un Malo molto giovane, verranno a Ferrara sicuramente con meno pressione di noi, ma se vuoi vincere qualcosa di importante, responsabilità e pressioni ci sono sempre: credo la squadra sia pronta a questo".