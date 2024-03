Pallamano. Securfox non sbaglia con Ferrarin. Ora testa al big match di sabato

La Secufox non sbaglia il match di rientro dalla sosta e si prende, non senza qualche fatica di troppo, i due punti spostando nuovamente la pressione su una Leno impegnata nell’ostico campo di Cassano Magnago. Senza l’estremo difensore Gabriela Vitale, ai box e col rischio di un lungo stop, arriva una vittoria fondamentale per il cammino di rincorsa al primo posto.

L’avvio di gara è contraddistinto dai ritmi bassi che favoriscono una Pallamano Ferrarin che ne approfitta per rimanere in scia alle emiliane. Al 18’ il primo strappo locale che porta la Securfox avanti sul 12-6. La reazione ospite porta ad uno 0-4 di parziale che costringe coach Onelli ad un timeout. Sospensione balsamica con Ferrara che si rimette in trincea e chiude il primo tempo sul 17-14.

Nella ripresa la Securfox alza i ritmi di gioco e chiude la contesa nei primi 10’ della ripresa mettendo a referto un parziale di 9-4 con sugli scudi le veterane Soglietti e Marrochi. Il timeout ospite non inverte il trend: Ferrara gestisce il vantaggio e chiude in scioltezza sul +9 (36-27).

Sabato prossimo big match del girone con capitan Soglietti e compagne che si giocheranno la vetta del girone nella sfida in casa del Leno.

Securfox Ariosto-Pallamano Ferrarin 36-27

Securfox Ferrara: Gambato, Caccioppoli 5, Lelli, Ferrara 4, Marsilio, Janni 4, Visentin 6, Marrochi 2, S. Ottani 3, Guidicini, Vaccari, Baglioni, V. Ottani 2, Tasinato, Peccenini, Soglietti 10. All. Onelli

Pallamano Ferrarin: Barea 4, Longhi, Lukacevic 2, Pietroni, Gianola, Bassi 6, Pozzi, Riva 3, Bersanetti, S. Piovani 3, Limonta, Bonanomi 9, A. Piovani, Vitetta. All. Balogh

RISULTATI: Malo vs Raimond Sassari 26-19, Mestrino vs Marconi Jumpers 33-15, Ariosto Ferrara vs Pallamano Ferrarin 36-27.