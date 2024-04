Pallamano, serie A 1. Macagi Cingoli fuori dal tunnel, . Secchia Rubiera ko

Secchia Rubiera

31

Macagi Cingoli

41

SECCHIA RUBIERA: Rivi, Meletti, Voliuvach, Bartoli D. 1, Benci, Bortolotti 3, Oleari 3, Kasa 4, Bartoli R. 3, Giovanardi, De La Santa 12, Strada 5, Bonassi, Canelli, Boni 3, Ceccarini, Bartoli L. All.: Morelli.

MACAGI CINGOLI: Albanesi, Santamarianova, Mihail, D’Agostino, Ciattaglia 5, Shehabeldin 9, Mangoni 3, Somogyi 3, Bordoni, Latini, Strappini 10, D’Benedetto 6, Rossetti 1, Compagnucci, Codina Vivanco 4. All.: Palazzi.

Arbitri: Rhim e Plotegher; commissario: Chiarello.

Il derby delle sconfitte consecutive (8 al passivo dei locali, 6 incassate dalla Palazzi Band) se lo aggiudica legittimamente la Macagi Cingoli, battendo 34-41 il Rubiera che alla distanza non traduce la sua potenziale insidiosità: paga i propri errori e subisce la lucida intraprendenza degli avversari. La Macagi Cingoli, l’ex D’Benedetto in vetrina e sugli spalti un’effervescente tifoseria giunta in pullman, non si affida alla caratteriale velocità ma privilegia la concretezza d’una flessibile organicità manovriera e approfitta delle distonie difensive del Rubiera dopo che fino al 22’ (13-13) il primo tempo fila via (9’ e 10’: due rigori di fila falliti da Codina Vivanco) all’insegna del botta e risposta con i locali al +2 fino al 19’ dopo il +1 per due volte (8’ e 12’) della truppa ospite. Le prove tecniche per la fondamentale vittoria la Macagi Cingoli le inizia al 26’: 15-18 con Ciattaglia in gol, poi una progressione risolutiva che la porta al riposo sul 16-20. E dall’avvìo della ripresa (6’: rigore tirato da Shehabeldin e parato) prende corpo l’affermazione propiziata dalle prodezze del capitano e pivot Strappini: 16-23 al 4’, 19-25 al 6’. Il Rubiera produce episodici sussulti per alleggerire il divario: 22-27 al 12’, 23-27 al 13’, 26-30 al 16’, finché la sinfonìa risolutiva della Macagi Cingoli evolve verso il successo.

Gianfilippo Centanni