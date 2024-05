Pallamano serie a bronze. Il Prato vuole il bis a Monteprandone

Una trasferta per la Pallamano Prato in cui provare a tornare a vincere. La squadra allenata da Massimo Di Vita oggi è di scena sul campo del Monteprandone, formazione con la quale condivide l’ultima posizione nella classifica poule promozione del campionato di serie A Bronze maschile. L’avversario è l’unico che finora i pratesi hanno battuto in questa fase finale del torneo, valido per la promozione nella seconda divisione nazionale. Nel match d’andata, disputato a Prato, bomber Liccese e compagni erano riusciti ad imporsi per 32-29. Un successo bis contro gli ascolani sarebbe importante anche per mantenere viva la possibilità di scalare qualche posizione in classifica, anche se il discorso promozione sembra ormai sfumato. A Monteprandone il match inizia alle 18. Le altre gare nella seconda giornata di ritorno: San Vito Marano-Team Mascalucia e Belluno-Bologna United. La classifica: Bologna United 11 punti; Belluno, San Vito Marano 10; Mascalucia 5; Monteprandone e Pallamano Prato 3.

M.M.