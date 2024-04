Pallamano Serie A Gold. I Vikings collezionano solo sconfitte

VIKINGS RUBIERA

34

MACAGI CINGOLI

41

VIKINGS RUBIERA: Rivi, Bartoli D. 1, Benci, Bortolotti 3, Oleari 3, Kasa 4, Bartoli R. 3, Meletti, Giovanardi, De La Santa 12, Strada 5, Bonassi, Voliuvach, Canelli, Boni 3, Ceccarini. All. Ferroni-Morelli.

MACAGI CINGOLI: D’Agostino, Ciattaglia 5, Mohamed 9, Mangoni 3, Somogy 3, Mihail, Bordoni, Latini, Strappini 10, D’Benedetto 6, Rossetti 1, Santamarianova, Compagnucci, Albanesi, Codina 4. All. Camperio.

Arbitri: Rhim e Plotegher.

Note: primo tempo 16-20. Sette metri: Rubiera 7/7, Cingoli 1/4. Minuti di esclusione Rubiera 3, Cingoli 5.

I Vikings Rubiera (7) continuano a collezionare sconfitte, venendo battuti al PalaBursi da Cingoli (14) nella 22ª giornata di A Gold. Un risultato che costringe i rosso-blu in penultima piazza, a +1 sulla retrocessione: svanite le residue chances di poter avvicinare i rivali di giornata e puntare ancora alla salvezza diretta, Rubiera dovrà lottare fino alla fine per restare davanti al fanalino Carpi. I locali partono meglio e sono avanti 13-11 al 18’ grazie al gol di De La Santa, miglior realizzatore con 12 reti; la reazione dei marchigiani non tarda ad arrivare e il break di 1-6 concluso da Shebab vale il sorpasso ospite sul 14-17. Cingoli costringe così i rossoblu all’ennesimo ko stagionale.