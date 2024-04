Pallamano serie A Gold. La Macagi Cingoli a Siracusa va a caccia di punti salvezza

"Ci aspetta una bella gatta da pelare!". Così coach Sergio Palazzi anticipa l’impegno in trasferta di oggi alle 16.30 della Macagi Cingoli in casa della Teamnetwork Albatro Siracusa. "I siciliani – precisa Palazzi (foto) – sono in un buon periodo, hanno una difesa solida, due insidiosi tiratori in attacco e in casa hanno messo in difficoltà tutti. Le sue premesse erano per disputare un torneo di preminenza, ma si ritrova nella parte a rischio della classifica. Vincendo Siracusa potrebbe salvarsi con due turni di anticipo. Noi, facendo risultato, potremmo allontanarci ancor di più dall’Eppan che ci segue a un punto, o mantenere l’esiguo ma pur prezioso vantaggio". La gara è molto importante per entrambe. "Credo che sarà un confronto equilibrato. Ho tutti disponibili – conclude Palazzi – compreso Davide Ciattaglia che ha smaltito l’influenza".

Gianfilippo Centanni