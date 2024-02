Pallamano, serie A Gold. La Macagi Cingoli ha piegato Fasano

Macagi Cingoli

25

Fassano

24

MACAGI : Mihail, D’Agostino 1, Ciattagia 2, Shehabeldin 4, Ottobri, Mangoni 1, Somogyi 3, Bordoni, Latini, Strappini 3, D’Benedetto 2, Rossetti 3, Codina Vivanco 6. All.: Palazzi.

SIDEA GROUP JUNIOR FASANO: Leban, Ciaccia, Torbiorsson 4, Angiolini 6, Amato, Pugliese 3, Messina, Boggia, Gallo, Cantore 2,Cunha 5, Beharevic 4, Knezevic. All.: Fovio.

Arbitri: Bertino di Gela e Bozzanga di Catania.

Ha vinto allo sprint la Macagi Cingoli che ha conquistato un prezioso, prestigioso e legittimo successo: sconfitto 25-24 il Fasano campione d’Italia. Lucida la gestione del match della Macagi Cingoli, anche quando, come dopo il punto-punto fino al 15’ del primo tempo (7-7) il Fasano si è portato sull’8-12 al 23’. Nei due terzi di fase-1, la gara si è dipanata col Fasano capace d’imbrigliare la velocità dei locali andati però al riposo sull’11-12, dopo momenti di concitazione per qualche poco convincente decisione arbitrale. Nella ripresa la Macagi Cingoli ha evidenziato la volontà di giocarsela. E passata dall’11-13 al 2’, recuperando al 7’ (14-14) e consegnandosi a metà frazione in vantaggio (20-18) dilatato in 22-18 al 24’. Il confronto ha richiesto lucidità e concentrazione, il Fasano ha dimezzato lo scarto (22-20 al 19’), Balint Samogyi terzino cannoniere lo ha accresciuto (23-30 al 20’) e si è andati verso un epilogo emozionante, 23-22 al 23’, 24-24 al 26’, 25-24 al 28’, minuto determinante: Mihail, già in chiaroscuro, al 28’44“ ha effettuato un super-intervento e Codina Vivanco su rigore ha fissato il 25-24 finale.

Gianfilippo Centanni