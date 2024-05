Pallamano serie A Gold. La Macagi Cingoli si prepara ai playout

Va verso i playout la Macagi Cingoli per cui l’allenatore Sergio Palazzi ha programmato la preparazione. La prima delle due gare è per sabato 18: trasferta a Rubiera, nel Reggiano, per affrontare il Secchia battuto nei due match di regular season. "Le nostre vittorie – riflette Palazzi, tecnico della Macagi Cingoli – possono essere di buon auspicio, ma stavolta la sfida sarà diversa: in campionato c’è tempo per recuperare, ora la situazione è contratta in cinque giorni, tra le gare 1 e 2, sperando che non si debba disputare la terza in caso di reciproche vittorie". Ora alla Macagi Cingoli si lavora per presentarsi alle scadenze tirata a lucido. "Avere questo sabato libero dall’impegno agonistico rende più facile concentrarsi sul successivo: in questa e nella seguente domenica, tutti a riposo, per riprendere a pieno ritmo lunedì. Venerdì alle 19.30 ospiteremo per un test il Campus Italia, squadra federale di Serie A Silver: verificheremo a che punto siamo, manterremo il ritmo-gara, proveremo soluzioni utili in particolari fasi degli spareggi".

Gianfilippo Centanni