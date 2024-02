Pallamano serie A gold. Palazzi: "Macagi Cingoli, il ko nato in pochi minuti»

"Nel contesto del grande equilibrio, c’è stato un momento in cui la Macagi Cingoli ha commesso più errori della Sparer Eppan". È questa, per coach Sergio Palazzi, la chiave di lettura della sconfitta esterna (36-30) della Macagi Cingoli contro la Sparer Eppan. Il momento decisivo si è verificato tra il 18’e il 21’ della ripresa, quando il 26-24 è divenuto 30-24 per i locali. La Macagi Cingoli ha sfidato l’Eppan effettuando la quarta gara nel giro di 10 giorni, dunque non al meglio fisicamente. "È un dettaglio tutt’altro che trascurabile, ma – spiega Palazzi – dovevamo avere più pazienza in alcune fasi, era la partita che ci aspettavamo di dover disputare, ma c’è da riconoscere che lo Sparer Epan è stato più attento di noi". L’amarezza dovrebbe essere lenita dal verdetto della Corte sportiva d’appello della Figh che ha "rigettato il reclamo in quanto inammissibile" presentato da Sassari sul "provvedimento di omologazione" adottato dal giudice sportivo nazionale sull’esito (34-33) favorevole al team cingolano. "Abbiamo tirato un sospiro di sollievo: martedì 5 marzo ripeteremo solo il confronto interno col Fasano". Nella prova corale fornita contro lo Sparer Eppan, è spiccata la prova di David Ciattaglia, l’ala sinistra ventenne per 5 volte a bersaglio. "Ciattaglia sta crescendo, acquisisce consapevolezza – precisa Palazzi – della qualità delle sue doti, siamo contenti del rendimento che garantisce. A proposito dell’andamento della recente trasferta, Strappini dal 15’ del primo tempo è stato menomato da un risentimento all’adduttore destro".

Gianfilippo Centanni