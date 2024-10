Pallamano Serie A Gold. Vikings, è ora di fare punti. Ma in Alto Adige sarà dura I Vikings Rubiera affrontano la Sparer Eppan in Alto Adige, perdendo 0-2. Entrambe le squadre lottano per la salvezza in Serie A Gold maschile, con l'Eppan che conta su bomber come Oberrauch e Lollo. Il tecnico di Rubiera, Galluccio, punta a migliorare il rendimento difensivo per ottenere risultati positivi.