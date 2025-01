L’iniziativa. Il Circolo Scacchistico Forlivese apre le porte. Open day domani nella sede di via Orceoli

Torre in d8, scacco matto. Se non avete capito il senso della frase precedente, forse è il caso di fare un salto all’Open Day del Circolo Scacchistico Forlivese, che si terrà domani dalle ore 15 presso la sede in via Orceoli 15. Ad attendervi tante scacchiere e i soci del circolo per iniziare ad addentrarsi tra il fascino del gioco definito più bello del mondo. L’invito è aperto a tutti, ma in particolare ai più giovani.

"Abbiamo un folto gruppo agonistico – spiega il vicepresidente, Roberto Petrini – che partecipa a tanti tornei anche con ottimi risultati". E lo scopo non è solo quello di vincere, ma di imparare un gioco che fa dell’uso della mente il suo punto di forza: intelligenza, strategia, memoria, pazienza sono solo alcune delle caratteristiche che si possono apprendere imparando a giocare a scacchi.

Sono 40 i soci senior del circolo, mentre oltre 50 gli under 18. Lo scorso anno ai Campionati italiani, a cui si accede solo dopo aver staccato il pass in uno dei tornei provinciali o interprovinciali, sono state 23 le ‘Furie Rosse’ (così si chiamano i componenti della squadra forlivese) classificate. Quest’anno si prevede un risultato ancora migliore. L’attività del circolo, oltre ai corsi base e avanzato, si dipana anche in molte scuole.

Matteo Bondi