Pallamano Serie A Gold. Vikings in gara 2 a Cingoli. Se non perdono sono salvi I Vikings Rubiera affrontano la Macagi Cingoli in trasferta per il match decisivo dei playout di Serie A Gold maschile. Dopo la vittoria interna, cercano la salvezza con due risultati su tre. Il tecnico Morelli sottolinea l'importanza della concentrazione. La partita sarà diretta da Riello e Panetta, con streaming su PallamanoTV.