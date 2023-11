Pallamano, serie a. Macagi già in Coppa Italia se sabato batte il Siracusa

Quasi impeccabile la prestazione fornita dalla Macagi Cingoli nettamente vittoriosa 39-30 al domicilio del Carpi. "Il ‘quasi’ ci sta – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – in riferimento a qualche sbavatura evidenziata in difesa, particolarmente in due brevi momenti del secondo tempo, quando il Carpi, avendo ridotto lo scarto fino a meno 4, ci dava dentro per recuperare ancora. Però la Macagi Cingoli ha compensato entrambe le approssimazioni con una immediata reattività in attacco, concreta e produttiva". Insomma, una bella Macagi Cingoli. "Anche perché – spiega Palazzi – si è potuto riscontrare un rassicurante miglioramento, da parte nostra, nella complessiva gestione della partita: non si sono ripetute le involuzioni del rendimento, che in precedenti occasioni avevano vanificato il vantaggio da noi acquisito". Non ci fossero l’indisponibilità di Samogyi che, infortunato alla mano destra, tornerà disponibile dopo la fine del girone di andata, e il fastidio al bicipite femorale sinistro che affligge Codina Vivanco, la situazione dell’organico sarebbe molto confortante. "Per avere una precisa diagnosi riguardo al suo problema, Codina Vivanco – precisa Palazzi – che comunque può giocare, sarà intanto sottoposto a una risonanza magnetica di controllo. L’apporto di Codina Vivanco è quanto mai importante". Specie considerando che, collezionasse un altro successo la Macagi Cingoli, che sabato riceverà il Siracusa, potrebbe anticipatamente qualificarsi per partecipare alla Coppa Italia.

Gianfilippo Centanni