Pallamano serie A maschile e serie A2 femminile. Giornata di derby per Prato e Tushe

Dopo la lunga sosta natalizia, si rimette in marcia anche la Pallamano Prato che oggi scende in campo per disputare la sua prima partita del girone di ritorno. Al Pala Kobilica (inizio del match alle ore 21) si giocherà il derby con il Tavarnelle guidato da una vecchia conoscenza della pallamano pratese, ovvero il tecnico croato Dragan Rajic, ex allenatore dell’Ambra Poggio a Caiano. La Pallamano Prato ha come obbiettivo quello di riscattare la sconfitta patita nella gara d’andata, dove maturò un 35-36 che lasciò l’amaro in bocca al tecnico Di Vita ed ai suoi. Queste le altre partite in programma nella prima di ritorno del campionato di serie A Bronze maschile: Marconi Jumpers-Modena, Derthona-Bologna United, Follonica-Modula Casalgrande.

Questa è invece la classifica al giro di boa: Bologna United 12 punti; Follonica 10; Modena 8; Modula Casalgrande 7; Pallamano Prato 6; Tavarnelle 5; Marconi Jumpers e Derthona 4.

Passando alla serie A2 femminile, anche per la Gruppo AF Tushe Prato oggi è in programma un derby, quello con l’Euromed Mugello che sarà disputato a Borgo San Lorenzo con inizio alle 19.30.

Le ragazze allenate da Valentina Megli nel turno precedente hanno battuto il Chiaravalle raggiungendolo in vetta alla classifica del girone C e contano di proseguire con questa marcia, anche se il derby nasconde sempre qualche insidia.

Nella seconda giornata di ritorno si disputeranno anche queste partite: Chiaravalle-Conversano e Flavioni Civitavecchia-Camerano. E questa è la situazione in graduatoria: Chiaravalle e Gruppo AF Tushe Prato 9 punti; Camerano 7; Conversano 5; Euromed Mugello 3; Flavioni Civitavecchia 0.

Massimiliano Martini