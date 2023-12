Pallamano serie A Silver, alle 19 in campo. Il Romagna con Enna

L’avversario odierno della Pallamano Romagna proviene dalla stessa regione di quello precedente, ossia la Sicilia.

Se il Cus Palermo aveva dato del filo da torcere agli arancioblù, allo stesso modo ci proverà l’Enna nel match in programma stasera alle 19 alla palestra Cavina a Imola.

La squadra di Miguel Angel Moriana Lopez, pur avendo sofferto in Trinacria, è carica per i due punti ottenuti in extremis. I siculi hanno cinque punti in meno, frutto di quattro successi, un pari e cinque sconfitte. Le vittorie sono arrivate con Palermo, Chiaravalle, Camerano e Campus Italia, il pari col Cologne e le battute d’arresto con Lanzara, Sassari, San Lazzaro e Teramo. Il bomber dei siculi è Cristian Guggino, realizzatore di 65 reti, seguito da Andrea Mazzone (51) e da Manuel Russello (45).

Con questa giornata si chiude il girone d’andata del campionato di serie A Silver. La ripresa è prevista sabato 20 gennaio 2024 quando alla Cavina arriverà Sassari.

Il programma: Campus Italia – Sassari, Teramo – Molteno, Lanzara – Cus Palermo, Camerano – San Lazzaro, Cologne – Chiaravalle.

La classifica: Camerano 17; San Lazzaro 15; Chiaravalle, Cologne, Pallamano Romagna 14; Molteno 11; Enna 9; Lanzara, Sassari 8; Cus Palermo, Campus Italia 4; Lions Teramo 2.

m.m.