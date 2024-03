PALLAMANO SERIE A2 DONNE. La Tushe regola anche Camerano

GRUPPO AF TUSHE PRATO

33

PALLAMANO CAMERANO

29

GRUPPO AF TUSHE PRATO: Grassi, Micotti M. 6, Amerighi, Gurra 9, Micotti R. 1, Della Maggiora 2, Niccolai, Logica, Rubbino 5, Saccenti 3, Del Bono, Rossi 3, Martinelli 2, Ucchino 2, Bartalucci, D’Avossa. All.: Megli.

PALLAMANO CAMERANO: Pirani, Toppa 4, Forconi 2, Ciattaglia 3, Velieri 9, Bronzini 6, Francelli 1, Baldascini 3, Battaglini 1, Biló, Battisti, Macrone, Galletti. All.: Badialetti.

Arbitri: Marino e Shehab.

Note: primo tempo 16-13.

Terzo successo consecutivo per la Tushe che conferma la propria leadership solitaria nel girone F della seconda fase del campionato di serie A2 femminile. La squadra allenata da Valentina Megli al Pala Keynes ha avuto la meglio sul Camerano per 33-29 ed è salita a quota 6 punti, due in più del Chiaravalle secondo che sarà il prossimo avversario fra quasi un mese. La gara nelle Marche sarà il 20 aprile e sarà anche l’ultima per le pratesi, che riposeranno nell’ultimo turno.

Massimiliano Martini