Pallamano Serie B. I gialloblù di Sgarbi cedono contro Faenza

Il programma della 3a di ritorno della Serie B di pallamano si è chiuso col posticipo che ha visto Modena cedere 42-32 al PalaMolza di fronte a Faenza. Una gara subito in salita per i galloblù di coach Sgarbi, già sotto 11-3 al 10’ contro i romagnoli quinti in classifica e ancora in corsa playoff. Il 25-11 del riposo è già un sentenza per Modena che nella ripresa non riesce mai a riaprire il match e solo con 5 reti ravvicinate alla fine passa dal -15 al -10 finale.

Nella stessa giornata la Carpine seconda della classe aveva avuto vita facile 30-23 col Valsamoggia fortificando la seconda piazza a -1 dal Ferrara, mentre il Rapid Nonantola ha osservato il turno di riposo.

Le altre gare: Romagna-Estense 27-31, Imola-Sportinsieme 27-18, Rubiera-Parma 22-24, Ferrara-San Lazzaro 33-29.

Classifica: Ferrara 26, Carpine 25, Parma 24, Rubiera e San Lazzaro 19, Faenza 18, Estense (-6) 16, Rapid 11, Imola 10, Modena 6, Romagna 3, Valsamoggia (-3) * 1, Sportinsieme (-3) * 0.