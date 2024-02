Pallamano serie B, la Macagi Cingoli domani a Camerano

Ancora in area di sosta il torneo di A Gold, tiene banco quello di B a cui la Macagi Cingoli, una delle otto componenti del raggruppamento Marche-Abruzzo, partecipa per tenere su di giri i giovani impiegabili nella squadra impegnata nella massima divisione. Quattro sono le compagini marchigiane, la Macagi Cingoli sabato scorso ha iniziato il girone di ritorno battendo in casa il Falconara e domani alle 20.30 affronterà in trasferta il Camerano, primo in classifica assieme all’Ancona. All’andata Camerano ha vinto 31-24. "Non sarà facile battere Camerano – ammette l’allenatore Sergio Palazzi che, collaboratore Emanuele D’Agostino terzino-centrale tra i titolari in A Gold, guida anche in B la Macagi Cingoli – anche se con tutti gli atleti disponibili affronteremo un avversario che come complesso è alla pari con noi". Capitano della Macagi è il portiere Matteo Santamarianova (foto) che, con alcuni altri giocatori, è incluso nel gruppo dei titolari che riprenderanno l’attività mercoledì ospitando il Fasano per il secondo dei tre turni da recuperare.

Gianfilippo Centanni