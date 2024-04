Pallamano Serie B regionale. La Carrarese chiude la stagione in bellezza battendo il Mugello

PALLAMANO CARRARESE

32

MUGELLO BORGO SAN LORENZO

25

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Pelli F. 1, Pelli G. 5, Lorenzini 3, Mazzanti 4, Perotto 4, Galano 2, Meoni 1, Bugliani, Vanello, Benedetti, Musetti, Benmansour 7, Berti, Gini 3, Perfigli 2. All. Vezzoni.

MUGELLO BORGO SAN LORENZO: Sottani, Maretti, Nigro 2, Cappelli Gia. 2, Scianni, Milani 1, Gigli, Fumelli 3, Pelli L. 4, Ostuni 2, Pasquini, Dilaghi 1, Cappelli Gre., Rossi 9, Bazzani 1, Sbrocchi. All. Bini.

Arbitri: Sclano e Della Fonte.

Note: primo tempo 17-11. Tiri di rigore: Carrara 1/2, Mugello Borgo San Lorenzo 3/5.

CARRARA – Finisce con un successo interno la stagione della Pallamano Carrarese che, nell’anticipo infrasettimanale della settima e ultima giornata di ritorno del campionato regionale di serie B, supera i fiorentini del Mugello con un +7 finale. Partita controllata dai carraresi fin dalle prime battute che già nel primo tempo si assicurano un vantaggio non determinante ma tale da non creare ansia. All’intervallo è +6 e anche il secondo tempo (parziale 15-14 ) fila via con i locali che gestiscono la gara e portano a casa gli ultimi punti del campionato. In evidenza Benmansour, con sette reti, ma il capocannoniere dei gialloazzurri si conferma il pivot Mazzanti, quinto della classifica con 59 reti.

ma.mu.

Nella foto: l’ala Lorenzo Gini