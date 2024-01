Pallamano, sfida proibitiva contro Sassari. Carpi, avanti un’altra big

Dopo Cassano, ecco un’altra ’big’ che si prepara a calcare il parquet della Vallauri. Alle 15,30 è la Raimond Sassari a sfidare la Pallamano Carpi nella prima di ritorno della Serie A Gold. Per i bianconeri, reduci da 7 ko di fila e sempre penultimi, l’ennesima gara dal pronostico sulla carta segnato. I sardi, vice campioni d’Italia, hanno alzato a metà dicembre la Supercoppa Italiana e hanno appena inserito due rinforzi di lusso come Bronzo, tornato dal Dunkerque, e il centrale tedesco Kleinedam dall’Amburgo. Sassari è attardata al 7° posto a -5 dalla zona playoff e non può fare sconti, mentre in casa carpigiana Damjanovic potrebbe tornare disponibile per un po’ di minutaggio. Le altre: Rubiera-Pressano, Brixen-Eppan, Conversano-Trieste, rinviate al 7/2 Albatro-Cassano, Cingoli-Fasano e Merano-Bolzano.

Classifica: Merano 22, Brixen * e Fasano 20, Conversano e Bozen 19, Cassano 18, Sassari * 14, Albatro 10, Eppan 9, Cingoli * 8, Rubiera 7, Trieste * 6, Carpi 4, Pressano 2.

Serie A Bronze. Dopo oltre un mese di sosta torna in campo la Pantarei Modena, che apre il ritorno alle 19 a Castelnovo Sotto sul campo del Marconi ultimo. Le sconfitte con Casalgrande e Derthona hanno fatto scivolare i gialloblù al 3° posto, riducendo i margini di errore nelle 7 gare del ritorno.

Le altre: oggi Prato-Tavarnelle, domani Derthona-Bologna e Follonica-Casalgrande.

Clas. Bologna 12, Follonica 10, Modena 8, Casalgrande 7, Prato 6, Tavarnelle 5, Marconi e Derthona 4.

Serie B. Nell’ultima di andata gioca in casa solo la Carpine, che alle 18,30 riceve alla Fassi Imola per accorciare dal Parma capolista, fermo per il riposo. In trasferta Modena alle 16 sul campo del Romagna e il Rapid Nonantola alle 19,30 a Castellarano.

Clas. Parma 20, Ferrara 18, Carpine 17, San Lazzaro e Rubiera 15, Estense (-6) e Faenza 12, Rapid 9, Imola 8, Modena 4, Valsamoggia (-3) * e Romagna 1, Sportinsieme (-3) * -2.

d.s.